В «Яблоке» подсчитывают кандидатские потери

Только 108 из 137 кандидатов, выдвинутых «Яблоком» по одномандатным округам на выборах в Госдуму, скорее всего, смогут продолжить кампанию до дня голосования 20 сентября. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель аналитического центра партии Иван Большаков. По его словам, по данным на 7 сентября, регистрация сохраняется у 119 человек, но на четырех из них составлен протокол за демонстрацию экстремистской символики по ст. 20.3 КоАП. В отношении еще семи будут рассматриваться иски о снятии с выборов, добавил Большаков. Партия также ожидает новых подобных исков в последние дни, когда их еще можно будет подать, – 8 и 9 сентября, уточнил он.