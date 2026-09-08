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Главная / Политика /

В «Яблоке» подсчитывают кандидатские потери

Порядка 30 одномандатников могут лишиться регистрации в ходе думской кампании
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Только 108 из 137 кандидатов, выдвинутых «Яблоком» по одномандатным округам на выборах в Госдуму, скорее всего, смогут продолжить кампанию до дня голосования 20 сентября. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель аналитического центра партии Иван Большаков. По его словам, по данным на 7 сентября, регистрация сохраняется у 119 человек, но на четырех из них составлен протокол за демонстрацию экстремистской символики по ст. 20.3 КоАП. В отношении еще семи будут рассматриваться иски о снятии с выборов, добавил Большаков. Партия также ожидает новых подобных исков в последние дни, когда их еще можно будет подать, – 8 и 9 сентября, уточнил он.

7 сентября в Екатеринбурге задержали руководителя фракции «Яблока» в гордуме, кандидата в депутаты Госдумы Константина Киселева. В отношение него составили протокол по ст. 20.3 КоАП. Суд пока не назначил дату рассмотрения дела, сказал «Ведомостям» Киселев.

Позже в тот же день «Яблоко» сообщило о задержании еще трех кандидатов: Владимира Собянина (баллотируется в Госдуму по Серовскому округу), а также Шаны Огней и Александра Куделькина (баллотируются в заксобрание Свердловской области).

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4 сентября по «экстремистской» статье протоколы составили сразу на трех кандидатов от «Яблока». Двое баллотируются в Госдуму по одномандатным округам в Москве – Анна Шатуновская-Бюрно (Преображенский округ) и Григорий Гришин (Ленинградский округ), Дмитрий Смирнов идет по округу в Нижнем Новгороде. 1 сентября в Москве был задержан «яблочный» кандидат Артем Снеговский (Люблинский округ), на него тоже составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП.

Остальные кандидаты были отстранены от кампании по другим основаниям: за нарушение авторских прав, наличие иностранных акций, которые невозможно продать, иностранное гражданство и истекший вид на жительство, отметил Большаков.

10 августа Верховный суд отменил регистрацию думского списка «Яблока». После этого по разным причинам были сняты списки в законодательные собрания Свердловской, Калининградской, Псковской областей и Карелии. Партия продолжает участвовать в выборах в региональные парламенты Новгородской и Томской областей.

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Сейчас у «Яблока» есть фракции в заксобраниях Псковской области, Санкт-Петербурга и Карелии. Благодаря этому партия сохраняет думскую льготу, позволяющую участвовать в выборах в нижнюю палату без сбора подписей.

История с «Яблоком» демонстрирует неблагоприятные перспективы не только для сохранения им думской льготы, но и для будущего партии вообще, считает политолог Алексей Макаркин. После снятия федерального списка одномандатники остаются последним способом сохранить присутствие «Яблока» в федеральной кампании: вести агитацию, участвовать в дебатах, формировать команды наблюдателей и пр., говорил «Ведомостям» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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