Сербия простилась с генералом Ратко Младичем

На церемонии корреспондент «Ведомостей» заметил представителей фандвижений и «Партизан», и «Црвены звезды»: они были вместе, никаких драк не было. Среди них, конечно, было много молодых людей. На вопрос, насколько они вообще осведомлены о том, кто такой Младич и о решениях Гаагского трибунала, отвечали классическими фразами о неправильности того, земного, суда.