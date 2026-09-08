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Сербия простилась с генералом Ратко Младичем

Похороны прошли без государственных почестей, но обрели всебалканский масштаб
Евгения Дубровина
Maxim Konankov / NurPhoto / REUTERS
Maxim Konankov / NurPhoto / REUTERS

Проводить в последний путь бывшего командующего армией боснийских сербов, признанного международным преступником, в Белград съехались тысячи людей с территории бывшей Югославии. Впрочем, некоторые называли происходящее «балом вампира». И после смерти Младич остался неоднозначной фигурой в истории Балкан.

Невероятное скопление машин и людей у подножия расположенного на холме Топчедерского кладбища. Судя по номерам автомобилей, здесь можно увидеть приехавших практически из всех регионов Сербии, очень много машин из Боснии и Герцеговины и автомобили из Черногории, Хорватии, Словении.

Толпа дружно движется по узкой дороге, идущей сквозь лес. По одежде большей части собравшихся становится понятно – они из Республики Сербской либо воевали на войне в БиГ 1992–1995 гг. Такого количества разнообразных изображений Ратко Младича, а также шапок «шайкач» с генеральской кокардой, как сегодня, Белград, кажется, еще не видел. Значительную часть пришедших составляли футбольные фанаты.

В местной церкви проходила церемония отпевания Младича – вел ее сербский патриарх Порфирий. Пожалуй, это и стало высшей государственной почестью, оказанной генералу. В самом храме и его окрестностях собрались тысячи человек, заполонивших все свободное пространство. Церемонию отпевания можно было слушать через колонки.

Как сообщил Blick, приехали родственники покойного, сын президента Сербии Данило Вучич, министр по делам инвестиций страны Дарко Глишич, посол России Александр Боцан-Харченко. Также прибыли министр обороны Сербии Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуйич и лидер правящего в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) Союза социал-демократов Милорад Додик.

Порфирий фактически посмертно отпустил Младичу его грехи. Он отметил, что генерал в трагическое время принес жертву и положил жизнь за свободу сербского народа. А имя Младича навсегда останется глубоко вплетенным в память и молитвы большей части сербского православного народа.

«Не отрицая ответственности человека за свои дела, мы знаем, что ни один земной суд не безошибочен и его приговор не может исчерпать истину о любой жизни, ни об одной человеческой жизни. Поэтому последний суд Божий – единственный окончательный и единственный в полной мере справедливый», – сказал патриарх Порфирий.

Чем известен экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Общество

На церемонии корреспондент «Ведомостей» заметил представителей фандвижений и «Партизан», и «Црвены звезды»: они были вместе, никаких драк не было. Среди них, конечно, было много молодых людей. На вопрос, насколько они вообще осведомлены о том, кто такой Младич и о решениях Гаагского трибунала, отвечали классическими фразами о неправильности того, земного, суда.

Сама процессия от церкви Святого Луки, где отпевали Младича, до места погребения растянулась на пять с лишним километров и шла порядка полутора-двух часов. Полицейские и волонтеры раздавали людям воду по пути.

Один из сербов, встретившихся по ходу процессии, сказал корреспонденту «Ведомостей», что пришел просто посмотреть на «все говоры и акценты» на последнем пути генерала: «Здесь люди со всей Югославии».

Каждое выступление на кладбище сопровождалось аплодисментами. Затем был оружейный салют, толпа скандировала: «Ратко Младич!»

Трибунал в Гааге решил расследовать смерть Ратко Младича

Политика / Международные новости

Несмотря на огромное количество пришедших людей, невозможно говорить об однозначной оценке фигуры Младича среди сербов. Когда журналист «Ведомостей» шел на мероприятие, знакомый серб спросил: «Ну что, на бал вампира идешь? Запомни, мы так и называем это все, что там происходит, балом вампира».

Похороны генерала Младича завершились. Президент Сербии Александр Вучич в них не участвовал, сославшись на то, что принимает государственный визит – вчера в Белград приезжал Шавкат Мерзиёев. Белград был украшен флагами Узбекистана и даже приветствиями на узбекском языке.

Младич командовал армией Республики Сербской во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг. В 2017 г. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Младич вину не признавал. 27 августа он скончался в Гааге.

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