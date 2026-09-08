Королев попросил Путина поддержать 900-летие Твери

Одной из основных тем встречи стала подготовка Тверской области к осенне-зимнему периоду. По словам Королева, минувшей зимой число нештатных ситуаций в регионе сократилось на 9%, а время устранения перебоев с электроснабжением – на 48%. Он связал улучшение показателей в том числе с совместной работой с «Россетями» и «Газпромом».