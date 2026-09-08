Королев попросил Путина поддержать 900-летие Твери

Королев попросил Путина поддержать 900-летие ТвериВрио губернатора рассказал президенту о туризме и подготовке к зиме
- Тверь готовится к 900-летию
- Туризм
- Подготовка к зиме и электроснабжение
- Газификация и коммунальная инфраструктура
- Поддержка участников спецоперации и помощь Бердянску
- Сельское хозяйство
- Дороги и транспортная инфраструктура
Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, подготовку к осенне-зимнему периоду, состояние электросетевого комплекса, газификацию, туризм и дорожную инфраструктуру.
Королев сообщил, что по итогам 2026 г. валовой региональный продукт Тверской области может впервые достичь 1 трлн руб. «Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем», – сказал он.
Тверь готовится к 900-летию
Королев попросил Путина поддержать празднование 900-летия Твери в 2035 г. и в дальнейшем издать соответствующий президентский указ.
По его словам, вопрос об исторической дате планируется обсудить на заседании Российского исторического общества с его председателем Сергеем Нарышкиным. Регион также намерен подготовить к юбилею мастер-план развития Твери и создать организационный комитет.
Королев отметил, что подготовка к 900-летию может стать дополнительным стимулом для благоустройства и развития городской инфраструктуры. «Хорошо. Надеюсь, все у вас получится», – сказал Путин.
В июне Путин назвал Тверскую область одним из древних регионов, одним из ключевых регионов «с давней, хорошей историей и с хорошими перспективами».
Туризм
Королев сообщил, что Тверская область занимает второе место по доле туристической отрасли в ВРП. Среди основных точек притяжения он выделил туристический кластер «Завидово».
Путин отметил, что туристическая отрасль региона развивается хорошо, и предложил уделить дополнительное внимание восстановлению заброшенных усадеб. «Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы», – сказал президент.
Королев ответил, что власти уже занимаются восстановлением исторических объектов региона.
Подготовка к зиме и электроснабжение
Одной из основных тем встречи стала подготовка Тверской области к осенне-зимнему периоду. По словам Королева, минувшей зимой число нештатных ситуаций в регионе сократилось на 9%, а время устранения перебоев с электроснабжением – на 48%. Он связал улучшение показателей в том числе с совместной работой с «Россетями» и «Газпромом».
Врио губернатора попросил Путина поддержать строительство новой подстанции мощностью 330 кВ и сопутствующих сетей. Они необходимы в том числе для обеспечения электроэнергией будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали и новых инвестиционных проектов. Королев сообщил, что вопрос уже обсуждался с вице-премьером Александром Новаком и главой «Россетей» Андреем Рюминым. «Я с ними поговорю тоже», – ответил Путин.
Президент отдельно обратил внимание на необходимость обеспечить надежное прохождение зимы. «Надо, чтобы зиму проходили, чтобы не обрывалось ничего», – подчеркнул он.
О Королеве
Королев родился 23 июня 1980 г. в Красноярске, в день совещания ему исполнилось 46 лет. Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 г.
Газификация и коммунальная инфраструктура
Королев рассказал о новой пятилетней программе газификации Тверской области стоимостью 28,5 млрд руб., согласованной с «Газпромом». Врио губернатора попросил президента поддержать приоритетное строительство инфраструктуры, которая позволит в ближайшие годы провести газ в Оленино, Нелидово, Западную Двину и Торопец.
Еще одной темой стала система теплоснабжения Твери. Региональные власти намерены самостоятельно управлять комплексом, который ранее находился в банкротном состоянии и на определенном этапе поддерживался «Газпромом».
На подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 гг. область уже направила 4 млрд руб. Королев также предложил в течение трех лет ежегодно выделять на ее модернизацию еще по 1 млрд руб. региональных средств при условии поддержки соответствующей федеральной программы.
Поддержка участников спецоперации и помощь Бердянску
Королев назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей одним из приоритетов работы региональных властей. По его словам, только за первые девять месяцев 2026 г. расходы областного бюджета на эти цели оказались сопоставимы с объемом средств, выделенных за весь период с 2022 по 2025 г.
Тверская область также продолжает оказывать шефскую помощь Бердянску Запорожской области. Регион направляет туда строительные бригады и финансирование, участвует в реконструкции объектов водоснабжения. Кроме того, на 95% завершены работы в гимназии № 1 «Надежда». Королев заверил, что объект будет полностью достроен, несмотря на возникшие сложности со сменой работающих там бригад.
Сельское хозяйство
Врио губернатора также рассказал о развитии агропромышленного комплекса. По его словам, в первом полугодии 2026 г. показатели молочного животноводства в Тверской области выросли на 16%. Королев назвал сельское хозяйство одной из важных для экономики региона отраслей.
Дороги и транспортная инфраструктура
Путин призвал региональные власти обратить внимание на состояние местных и региональных дорог.
Королев сообщил, что власти уже обсуждали развитие дорожной инфраструктуры с главой Росавтодора Романом Новиковым. В частности, стороны определили дальнейшие шаги по завершению строительства Западного моста в Твери.
Врио губернатора также попросил президента поддержать приоритизацию проекта обхода города Старицы. По его словам, инициативу поддерживают вице-премьер Марат Хуснуллин и руководство Росавтодора.
Королев добавил, что в 2025 г. смертность в ДТП на дорогах Тверской области снизилась на 30%.