Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ASTR222,95+2,88%CNY Бирж.12,846-0,36%IMOEX2 285,78+0,89%RTSI835,44+0,89%RGBI113,71-0,04%RGBITR773,90%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Королев попросил Путина поддержать 900-летие Твери

Врио губернатора рассказал президенту о туризме и подготовке к зиме
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России
Главное
  • Тверь готовится к 900-летию
  • Туризм
  • Подготовка к зиме и электроснабжение
  • Газификация и коммунальная инфраструктура
  • Поддержка участников спецоперации и помощь Бердянску
  • Сельское хозяйство
  • Дороги и транспортная инфраструктура

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, подготовку к осенне-зимнему периоду, состояние электросетевого комплекса, газификацию, туризм и дорожную инфраструктуру.

Королев сообщил, что по итогам 2026 г. валовой региональный продукт Тверской области может впервые достичь 1 трлн руб. «Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем», – сказал он.

Тверь готовится к 900-летию

Королев попросил Путина поддержать празднование 900-летия Твери в 2035 г. и в дальнейшем издать соответствующий президентский указ.

По его словам, вопрос об исторической дате планируется обсудить на заседании Российского исторического общества с его председателем Сергеем Нарышкиным. Регион также намерен подготовить к юбилею мастер-план развития Твери и создать организационный комитет.

Королев отметил, что подготовка к 900-летию может стать дополнительным стимулом для благоустройства и развития городской инфраструктуры. «Хорошо. Надеюсь, все у вас получится», – сказал Путин.

В июне Путин назвал Тверскую область одним из древних регионов, одним из ключевых регионов «с давней, хорошей историей и с хорошими перспективами».

Туризм

Королев сообщил, что Тверская область занимает второе место по доле туристической отрасли в ВРП. Среди основных точек притяжения он выделил туристический кластер «Завидово».

Путин отметил, что туристическая отрасль региона развивается хорошо, и предложил уделить дополнительное внимание восстановлению заброшенных усадеб. «Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы», – сказал президент.

Королев ответил, что власти уже занимаются восстановлением исторических объектов региона.

Подготовка к зиме и электроснабжение

Одной из основных тем встречи стала подготовка Тверской области к осенне-зимнему периоду. По словам Королева, минувшей зимой число нештатных ситуаций в регионе сократилось на 9%, а время устранения перебоев с электроснабжением – на 48%. Он связал улучшение показателей в том числе с совместной работой с «Россетями» и «Газпромом».

Врио губернатора попросил Путина поддержать строительство новой подстанции мощностью 330 кВ и сопутствующих сетей. Они необходимы в том числе для обеспечения электроэнергией будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали и новых инвестиционных проектов. Королев сообщил, что вопрос уже обсуждался с вице-премьером Александром Новаком и главой «Россетей» Андреем Рюминым. «Я с ними поговорю тоже», – ответил Путин.

Президент отдельно обратил внимание на необходимость обеспечить надежное прохождение зимы. «Надо, чтобы зиму проходили, чтобы не обрывалось ничего», – подчеркнул он.

О Королеве

В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Тогда президент назвал Тверскую область «непростым регионом с вопросами, требующими дополнительного внимания». Предшественник Королева Игорь Руденя досрочно сложил полномочия 29 сентября 2025 г. в связи с назначением полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Королев родился 23 июня 1980 г. в Красноярске, в день совещания ему исполнилось 46 лет. Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 г.

Газификация и коммунальная инфраструктура

Королев рассказал о новой пятилетней программе газификации Тверской области стоимостью 28,5 млрд руб., согласованной с «Газпромом». Врио губернатора попросил президента поддержать приоритетное строительство инфраструктуры, которая позволит в ближайшие годы провести газ в Оленино, Нелидово, Западную Двину и Торопец.

Еще одной темой стала система теплоснабжения Твери. Региональные власти намерены самостоятельно управлять комплексом, который ранее находился в банкротном состоянии и на определенном этапе поддерживался «Газпромом».

На подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 гг. область уже направила 4 млрд руб. Королев также предложил в течение трех лет ежегодно выделять на ее модернизацию еще по 1 млрд руб. региональных средств при условии поддержки соответствующей федеральной программы.

Поддержка участников спецоперации и помощь Бердянску

Королев назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей одним из приоритетов работы региональных властей. По его словам, только за первые девять месяцев 2026 г. расходы областного бюджета на эти цели оказались сопоставимы с объемом средств, выделенных за весь период с 2022 по 2025 г.

Тверская область также продолжает оказывать шефскую помощь Бердянску Запорожской области. Регион направляет туда строительные бригады и финансирование, участвует в реконструкции объектов водоснабжения. Кроме того, на 95% завершены работы в гимназии № 1 «Надежда». Королев заверил, что объект будет полностью достроен, несмотря на возникшие сложности со сменой работающих там бригад.

Сельское хозяйство

Врио губернатора также рассказал о развитии агропромышленного комплекса. По его словам, в первом полугодии 2026 г. показатели молочного животноводства в Тверской области выросли на 16%. Королев назвал сельское хозяйство одной из важных для экономики региона отраслей.

Дороги и транспортная инфраструктура

Путин призвал региональные власти обратить внимание на состояние местных и региональных дорог.

Королев сообщил, что власти уже обсуждали развитие дорожной инфраструктуры с главой Росавтодора Романом Новиковым. В частности, стороны определили дальнейшие шаги по завершению строительства Западного моста в Твери.

Врио губернатора также попросил президента поддержать приоритизацию проекта обхода города Старицы. По его словам, инициативу поддерживают вице-премьер Марат Хуснуллин и руководство Росавтодора.

Королев добавил, что в 2025 г. смертность в ДТП на дорогах Тверской области снизилась на 30%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её