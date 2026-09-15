Почему авторское право стало одной из главных тем избирательной кампании

Во время кампании 2026 г. массовой и публичной стала практика снятия с выборов кандидатов в связи с нарушением ими авторских прав. Нарушения законодательства об интеллектуальной собственности стали гораздо шире использоваться их оппонентами для «сноса» с выборов, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Все это утяжеляется появлением искусственного интеллекта, и здесь уже не ясно ни для зарубежного права, ни для российского права, какой у него режим и кто является автором [контента]», – сказал эксперт «Ведомостям».