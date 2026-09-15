Почему авторское право стало одной из главных тем избирательной кампании

Почему авторское право стало одной из главных тем избирательной кампанииПространство юридически непредсказуемого на этих выборах заметно расширилось, говорит эксперт
Во время кампании 2026 г. массовой и публичной стала практика снятия с выборов кандидатов в связи с нарушением ими авторских прав. Нарушения законодательства об интеллектуальной собственности стали гораздо шире использоваться их оппонентами для «сноса» с выборов, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Все это утяжеляется появлением искусственного интеллекта, и здесь уже не ясно ни для зарубежного права, ни для российского права, какой у него режим и кто является автором [контента]», – сказал эксперт «Ведомостям».
Нарушения авторских прав стали поводом для отмены 10 августа Верховным судом регистрации списка «Яблока» по иску «Родины». Например, партии вменяли использование текста песни «Пусть всегда будет солнце». Затем по аналогичной схеме были сняты списки «Яблока» на выборах в заксобрания семи регионов, а также ряд федеральных одномандатников. А Самарский областной суд снял с выборов действующего депутата ГД от КПРФ Михаила Матвеева. Ему после вмешательства руководства партии удалось добиться восстановления на выборах.
Нарушение авторских прав входит в топ-3 самых популярных причин отмены регистрации на федеральных выборах за последние несколько электоральных циклов, отмечает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Избежать этого достаточно легко. Заключи договор с правообладателем, оплати со спецсчета – и нет претензий», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, основная проблема в качестве работы электоральных юристов или в адекватном следовании их рекомендациям. Порядок использования политиком различных агитационных инструментов до того, как он зарегистрирован кандидатом, и после достаточно серьезно отличается, добавил он.
В августе, когда шли разбирательства вокруг сохранения на выборах (федеральных и большинстве региональных) «Яблока», часть депутатов заксобрания Санкт-Петербурга и депутатов Госдумы практически одномоментно удалили, закрыли или переименовали свои страницы в социальных сетях. У них, как утверждали источники «Ведомостей», появились опасения, что яблочники будут бороться с оппонентами тем же оружием (пытаться снять за публикации). После юридической проверки контента часть политиков вновь открыли свои страницы.
На вопрос «Ведомостей», какой урок могут извлечь кандидаты из этой избирательной кампании, электоральный юрист Гарегин Митин ответил строкой из Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен». Если бы Митин участвовал в выборах, в теории его можно было бы снять за цитирование певца. «Кампанию в соцсетях и на сайтах надо начинать задолго до выборов с чистого листа. Или вообще отказаться от масштабного онлайн-формата: листовки, газеты, встречи во дворах», – сказал эксперт.
Один из технологов, работающих с ЕР в регионах, отмечает, что кандидатам посоветовали на будущее просто «зачищать» личные страницы до начала кампании. Но позволит ли это в перспективе избавиться от любых претензий в сфере использования авторского права в агитации, он не понимает. К газетным шрифтам и цитатам в листовках тоже можно «докопаться», говорит источник «Ведомостей».
Члены фракции КПРФ Владимир Исаков, Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов в августе же внесли в Госдуму законопроект, исключающий снятие кандидата или партийного списка с выборов в случае нарушения ими авторских прав. Они предлагают гарантировать в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» правообладателям «право на защиту в порядке, предусмотренном действующим законодательством».
Законопроект направлен в думский комитет по государственному строительству и законодательству.
К следующим выборам точно придется разбираться с регулированием авторских прав на ИИ-генерации – уже сейчас такого контента достаточно много и избиркомы его принимают, считает Костин.
Заместитель председателя комитета, первый замглавы фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин отказался комментировать «Ведомостям» возможную либерализацию избирательного законодательства, предложив обратиться в Центризбирком (ЦИК). «Ведомости» направили запрос в ЦИК. ЦИК, правда, не является субъектом законодательной инициативы.
Первый зампред того же комитета коммунист Юрий Синельщиков сказал «Ведомостям», что стоило бы внести законопроект, отменяющий снятие кандидатов с выборов не только из-за авторских прав, но и по ряду других оснований.
Тема снятия с выборов за нарушение авторских прав в 2026 г. стала более заметной благодаря масштабу кампании – выборы в Госдуму и в 39 региональных парламентов, рассуждает электоральный юрист Антон Тимченко. По его словам, «пространство непредсказуемого расширилось», что делает важным наличие в запасе хорошо продуманного плана Б.
Избирательное законодательство, по его мнению, неизбежно будет меняться. «Какие-то вопросы ждет либерализация – скептикам можно привести новеллу этого года. Наконец отменили ограничение на использование в агитации изображений людей, не являющихся кандидатами. Но вот сокращения оснований для снятия с выборов ожидать стоит едва ли», – сказал Тимченко «Ведомостям».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков