Демократы ищут способы, как ввести санкции против России и дать $15 млрд Украине

Законопроект Грэма, о котором идет речь, был подготовлен еще в апреле 2025 г. Он предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих представителей правительства России, а также связанных с ними. Самым громким элементом законопроекта является возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы (так называемые вторичные пошлины). Тарифы со ставкой до 100% предназначены для пяти основных покупателей российских нефти и газа. Кроме того, в новой редакции документ предусматривает дополнительные ограничения в отношении Ирана. В первоначальной версии законопроекта потолок ставки пошлины составлял 500%. На вышеупомянутом заседании комитета по регламенту 14 сентября демократы пытались предложить расширение списка стран – объектов вторичных пошлин до 10, но эта инициатива не прошла.