Демократы ищут способы, как ввести санкции против России и дать $15 млрд УкраинеИначе Дональд Трамп может не получить новые полномочия по введению пошлин
Демократы в конгрессе США пытаются вынудить администрацию президента Дональда Трампа одобрить новый пакет помощи для Украины. Лишь в этом случае они согласятся с законопроектом, который разрешает Трампу вводить пошлины под предлогом торговли других стран с Россией
Меньшинство демократической партии в палате представителей США безуспешно попыталось внести поправки в законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (признан экстремистом и террористом) против России, которые предусматривают выделение дополнительной помощи Украине в размере $15 млрд. Об этом говорится на сайте комитета палаты представителей по вопросам регламента, где большинство у республиканцев – однопартийцев президента США Дональда Трампа. Законопроект может быть вынесен на голосование в палате представителей до конца нынешней недели.
Если этого не произойдет, то тогда этот законопроект Грэма может остаться «в очереди» вплоть до периода после промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября, или даже до сбора нового созыва конгресса в январе 2027 г. Стоит учитывать, что 17 сентября конгрессмены снова уходят на каникулы для участия в финальном этапе избирательной кампании перед выборами (переизбираются все 435 членов палаты и треть сената – 35 сенаторов из 100).
По данным издания Politico, из-за нехватки времени спикер палаты республиканец Майк Джонсон хочет использовать быструю схему утверждения законопроекта, но она требует поддержки двух третей голосов в палате. В таком случае ему придется обращаться за помощью к демократам, которые могут попытаться использовать это для получения быстрых уступок по содержанию законопроекта. Отдельно на Джонсона давит сам Трамп, желающий как можно быстро расширить свои торговые полномочия за счет документа.
Законопроект Грэма, о котором идет речь, был подготовлен еще в апреле 2025 г. Он предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих представителей правительства России, а также связанных с ними. Самым громким элементом законопроекта является возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы (так называемые вторичные пошлины). Тарифы со ставкой до 100% предназначены для пяти основных покупателей российских нефти и газа. Кроме того, в новой редакции документ предусматривает дополнительные ограничения в отношении Ирана. В первоначальной версии законопроекта потолок ставки пошлины составлял 500%. На вышеупомянутом заседании комитета по регламенту 14 сентября демократы пытались предложить расширение списка стран – объектов вторичных пошлин до 10, но эта инициатива не прошла.
Сейчас начался торг в палате между демократами и республиканцами, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, получится ли у демократов выбить из Трампа уступки по Украине – вопрос открытый. «Обычно такие затеи проваливаются и только останавливают окончательное утверждение законопроекта. Собственно, это тоже одна из функций в рамках борьбы на Капитолии – замедлить процесс принятия спорного законопроекта и выбить узкопартийные уступки за счет навешивания новых поправок», – подчеркнул эксперт.
Демократы просто затягивают время, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его словам, демократы ищут способ получить быстрые уступки или, в противном случае, лишить Трампа возможности расширить полномочия в сфере торговой политики.