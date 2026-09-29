Кто пополнил ряды Совета Федерации после выборов

Кто пополнил ряды Совета Федерации после выборовЭкс-послы России в Лондоне и Париже переезжают на Большую Дмитровку
Традиционно после региональных выборов (в этом году они проходили параллельно с думскими) обновляется состав Совета Федерации (СФ), или, как его называют сами сенаторы, палаты регионов. 28 сентября тамбовская областная дума назначила нового сенатора – им стал бывший председатель избирательных комиссий Тамбовской области и Санкт-Петербурга и специалист по антикризисному управлению регионами Алексей Пучнин. Он сменил в СФ бывшего главу региона Александра Никитина, занимавшего пост сенатора с 2021 г.
«Коммерсантъ» в 2012 г. характеризовал Пучнина – со ссылкой на источники – как человека, «быстро и правильно усваивающего административные уроки». При этом его действия периодически вызывали недовольство оппозиции, писали СМИ. Как политтехнолог Пучнин специализируется на антикризисном управлении в регионах. Это работа «с территориями, где политическая система оказывается в состоянии перманентного конфликта», поясняет один из источников «Ведомостей».
По словам собеседника, взаимодействие Пучнина с администрацией президента после перехода в Совет Федерации «может сохраниться, в том числе по линии сопровождения сложных регионов».
Например, Пучнин занимался Владимирской областью во время губернаторства представителя ЛДПР Владимира Сипягина (2018–2021). Последний досрочно ушел в отставку. Также он занимался работой в Иркутской области в период перехода власти от коммуниста Сергея Левченко (2015–2021), который покинул должность досрочно на фоне коррупционных скандалов в регионе, к Игорю Кобзеву, отмечает собеседник «Ведомостей». Конкурентными регионами, такими как Хакасия и Иркутская область, занимался и на думских выборах.
24 сентября губернатор Тверской области Виталий Королев (до назначения врио главы региона 5 ноября 2025 г. работал замглавы ФАС России) назначил новым сенатором бывшего посла России во Франции Алексея Мешкова. В тот же день дипломат был отправлен в отставку указом президента. Мешков возглавлял российское посольство в Париже с 2017 г., до этого почти девять лет работал послом в Италии и Сан-Марино и дважды (с 2001 по 2004 г. и с 2012 по 2017 г.) занимал пост замглавы МИД России. Мешков сменил в СФ Людмилу Скаковскую, работавшую сенатором с 2021 г.
Избранный на второй срок глава Мордовии Артем Здунов 25 сентября подписал указ о наделении полномочиями сенатора Андрея Келина, работавшего послом России в Великобритании с 2019 г. Он был на дипломатической службе с 1979 г., в 2011–2015 гг. был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. До отъезда в Лондон Келин возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД России. В СФ он сменил другого дипломата – бывшего посла России в США Сергея Кисляка.
Новым сенатором от думы Астраханской области стал заместитель генерального директора по внешним коммуникациям – директора центра внешних коммуникаций «Юг» в подразделении «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев. Предыдущий сенатор Геннадий Орденов (работал в СФ с 2016 г.), скорее всего, продолжит работу в заксобрании в качестве депутата.
Избранный на второй срок губернатор Пензенской области Олег Мельниченко переназначил сенатором Николая Кондратюка (заседает в верхней палате парламента с 2021 г.). Глава Тувы Владислав Ховалыг, также избранный второй раз, нового сенатора пока не назначил. При этом он включил в свою предвыборную тройку претендентов на этот пост действующего сенатора Людмилу Нарусову.
Переизбранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло продлил полномочия сенатора Таймураза Мамсурова, занимающего свой пост с 2015 г. Аналогично поступил и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (также был переизбран на новый срок) – представитель республики в СФ с 2019 г. Крым Казаноков продолжит работу на Большой Дмитровке в Москве (где находится Совет Федерации).
Назначение сенаторов – это всегда вопрос внутриэлитного торга, в котором регионы крайне редко оказывают какое-то значимое влияние, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.