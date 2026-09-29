Кто пополнил ряды Совета Федерации после выборов

24 сентября губернатор Тверской области Виталий Королев (до назначения врио главы региона 5 ноября 2025 г. работал замглавы ФАС России) назначил новым сенатором бывшего посла России во Франции Алексея Мешкова. В тот же день дипломат был отправлен в отставку указом президента. Мешков возглавлял российское посольство в Париже с 2017 г., до этого почти девять лет работал послом в Италии и Сан-Марино и дважды (с 2001 по 2004 г. и с 2012 по 2017 г.) занимал пост замглавы МИД России. Мешков сменил в СФ Людмилу Скаковскую, работавшую сенатором с 2021 г.