Чем займутся бывшие депутаты Госдумы

Чем займутся бывшие депутаты ГосдумыВозможны различные варианты – от продолжения партийной работы до преподавания в школе
Состав Госдумы после выборов обновился на 41%, избрано 184 новых депутата, заявил на первом заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В последние дни сентября парламентарии, не прошедшие в IX созыв, забирали из кабинетов вещи, а думские сотрудники оперативно скручивали старые таблички с именами. Своих мест, в частности, лишились некоторые депутаты, занимавшие руководящие должности.
Практически до момента вручения мандатов в «Единой России» (ЕР) решалась судьба вице-спикера, экс-главы Тувы Шолбана Кара-оола, который считается близким к бывшему министру обороны Сергею Шойгу. Сейчас Кара-оолу подыскивают новый вариант трудоустройства, говорит источник «Ведомостей», близкий к Туве и Красноярску. Бывший вице-спикер на звонки не ответил. «Надеюсь, мы с вами еще поработаем», – говорил он «Ведомостям» во время подведения итогов выборов.
Бывший секретарь генсовета ЕР, руководитель фракции в 2017–2021 гг. и вице-спикер Госдумы в 2021–2024 гг. Сергей Неверов в мае снялся с партийных праймериз и в выборах не участвовал. По его прежнему округу в Смоленской области избрался первый зампред «Справедливой России» (СР) Александр Бабаков, он снова стал вице-спикером Госдумы. Неверов сейчас рассматривает несколько проектов, в которые его пригласили, связанных в том числе с общественной деятельностью и спортом, сообщил он «Ведомостям». «Конечно, я не буду просто сидеть на пенсии отдыхать», – сказал Неверов.
Экс-глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, не прошедший в Госдуму по списку ЛДПР, сообщил «Ведомостям», что пока не знает, чем будет заниматься дальше. «Сейчас мой самый главный план – отдохнуть первый раз за восемь лет активной парламентской деятельности. Заняться семейными вопросами, детьми и всем тем, чем люди занимаются в нормальном отпуске. Хотя бы немного пожить для себя. А дальше, если я нужен буду в каких-то ипостасях в стране, значит, буду нужен», – сказал он.
Николай Новичков (СР) замещал председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, после того как его бывший руководитель Яна Лантратова в мае стала уполномоченным по правам человека. Политик не прошел по списку партии, но и сейчас задач осталось много, сказал он «Ведомостям». Новичков остается членом центральной контрольно-ревизионной комиссии СР, продолжает курировать проект «Культурная столица года», заведует кафедрой политической экономии и научных основ управления Российского государственного социального университета и занимается научной деятельностью.
Депутат семи созывов Оксана Дмитриева (избиралась в 2026 г. от «Новых людей», НЛ) тоже не получила места в Госдуме, проиграв в округе представительнице ЕР Любови Егоровой. Она сообщила, что ее политическая и партийная деятельность закончена. «Об остальных планах я пока не могу говорить», – заявила Дмитриева «Ведомостям».
Еще одна представительница НЛ – Ксения Горячева, автор одного из ярких партийных проектов – «Манифеста женщин России», не смогла избраться по списку. Она тоже сказала «Ведомостям», что пока не готова раскрывать свои планы. Источник, близкий к партии, не исключает, что Горячева может в дальнейшем попробовать избраться в один из региональных парламентов.
Замглавы фракции СР в VIII созыве Алексей Чепа говорит, что намерен остаться в партийной работе, а также продолжать свою международную деятельность, в частности готовиться к форуму «Россия – Африка» (пройдет в конце октября 2026 г.). Он сообщил «Ведомостям», что еще не знает, будет ли баллотироваться в Госдуму через пять лет: «У нас так быстро все меняется в стране, что рано загадывать об этом».
Еще один представитель СР – первый замглавы фракции в VIII созыве Дмитрий Гусев – тоже намерен остаться в большой политике. Он известен как политолог и политтехнолог, в том числе и партийный. «Эти пять лет, конечно, запомню навсегда. Это была очень мощная школа. Хочу всем сказать спасибо – депутатам, фракции, [председателю СР] Сергею Михайловичу Миронову и вам, журналистам. Никому не говорю прощай, всем только до свидания», – сказал он.
Не прошедшие в Госдуму члены ЦК КПРФ из партии уходить не планируют, хотя трудовые планы у них разные. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил «Ведомостям», что партийная работа настолько объемна, что времени на нее всегда не хватает. Также он готов работать совместно с Героем России космонавтом Олегом Новицким, избравшимся в Иркутской области по округу. Секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов сосредоточится на «научной работе» и продолжит готовить аналитические записки. «Просто не буду теперь по 1000 жалоб писать», – говорит он. Алексей Корниенко говорит, что у него есть два предложения о работе: учителем в школе в Москве и преподавателем в вузе. «Я же все-таки доктор [сельскохозяйственных] наук. В системе образования у нас оплата не самым лучшим образом в стране, поэтому, видимо, придется совмещать [оба варианта]», – сказал он «Ведомостям».
Сбитые соколы
Нилов в IX созыв не избирался, как и его уже бывший коллега по фракции Алексей Диденко – оба были заместителями основателя ЛДПР Владимира Жириновского во фракции и в партии, но не вписались в новую команду под руководством Леонида Слуцкого. В июле Диденко комментировал «Ведомостям» перспективы жизни после Госдумы цитатой из «12 стульев»: «Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы». Диденко в восьмом созыве руководил комитетом по региональной политике и местному самоуправлению. Теперь его пост отошел представительнице ЕР Ирине Гусевой.
Успешность поиска работы во многом зависит от того, искал ли депутат ее во время своей парламентской деятельности, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Ярослав Нилов и Алексей Диденко, которые стали председателями комитетов при Жириновском, обязательно будут востребованы, а Горячева наверняка продолжит заниматься женским движением в НЛ и у нее большое будущее, говорит когда-то самый молодой депутат Госдумы Василий Власов. Он покинул VIII созыв раньше, в ноябре 2023 г. Госдума досрочно прекратила его полномочия.
Часть бывших депутатов могут остаться работать в аппарате партий и фракций, продолжать ранее начатые проекты, часть – уйти в образование, а часть – найдут работу в субъектах, в том числе и в исполнительной власти, полагает Власов.-
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Александр Тихонов