Чем займутся бывшие депутаты Госдумы

Не прошедшие в Госдуму члены ЦК КПРФ из партии уходить не планируют, хотя трудовые планы у них разные. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил «Ведомостям», что партийная работа настолько объемна, что времени на нее всегда не хватает. Также он готов работать совместно с Героем России космонавтом Олегом Новицким, избравшимся в Иркутской области по округу. Секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов сосредоточится на «научной работе» и продолжит готовить аналитические записки. «Просто не буду теперь по 1000 жалоб писать», – говорит он. Алексей Корниенко говорит, что у него есть два предложения о работе: учителем в школе в Москве и преподавателем в вузе. «Я же все-таки доктор [сельскохозяйственных] наук. В системе образования у нас оплата не самым лучшим образом в стране, поэтому, видимо, придется совмещать [оба варианта]», – сказал он «Ведомостям».