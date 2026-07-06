Что нам эта Америка

На полях празднеств по случаю 250-летия США встречается много рассуждений о том, что за столь короткий с исторической точки зрения период страна сумела пройти непростой путь от молодых колоний до сверхдержавы. Нравится нам это или нет, по всем критериям Штаты остаются сверхдержавой и сегодня, хотя многие охотно рассуждают о том, насколько сегодняшняя Америка далека от страны, задуманной отцами-основателями. Но факт остается фактом: Америка пришла к первой четверти миллениума одной из наиболее влиятельных стран. И именно поэтому интересно не только отрефлексировать прошлое, но и попытаться заглянуть в будущее: как США будут развиваться сами, а также строить отношения с миром и конкретно с Россией следующие 250 лет.