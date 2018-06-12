МЧС опубликовало фотографии столкнувшегося с баржей катамарана

МЧС по Волгоградской области

11 июня вечером на Волге, недалеко от Волгограда, столкнулся 12-местный катамаран с баржей. На его борту были 16 человек, 11 из них погибли. По информации следствия, виновным в аварии является владелец катамарана, находивший в состоянии алкогольного опьянения. Владелец катамарана «проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи». Именно его действия привели к трагедии, считает следствие. Сейчас следователи опрашивают потерпевших и свидетелей происшедшего

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