Политика / Безопасность и право

МЧС опубликовало фотографии столкнувшегося с баржей катамарана

Следствие возложило на владельца катамарана ответственность за гибель 11 человек
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