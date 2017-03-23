В Бельгии удалось задержать мужчину при попытке наехать на толпу

В бельгийском Антверпене задержан мужчина, который на высокой скорости на автомобиле пытался врезаться в толпу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую полицию.

По данным полиции, мужчина пытался выехать на главную пешеходную торговую улицу города. Это произошло около 11.00 утра. Как сообщает La Derniere Heure со ссылкой на полицию, пострадавших нет. Предположительно, за рулем находился выходец из Северной Африки.

Вчера, 22 марта, на Вестминстерском мосту автомобиль протаранил пешеходов, после чего врезался в ворота парламента. Мужчина также напал с ножом на полицейского, после чего был застрелен. В результате инцидента погибли четыре человека, 40 получили ранения.