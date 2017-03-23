На Украине разыскивают второго подозреваемого в убийстве Вороненкова

Украинская полиция предпринимает меры для задержания второго подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

«Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства. Вся информация по этому вопросу является тайной следствия», - сказал он.

Дениса Вороненкова убили в центре Киева возле входа в отель «Премьер-палас» 23 марта. Стрелявший в бывшего депутата был тяжело ранен охранником Вороненкова, через несколько часов он скончался в больнице.