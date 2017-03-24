В результате взрывов на складе боеприпасов под Харьковом погибла женщина

В Балаклее, где был пожар на складе боеприпасов и взрывались снаряды, нашли мертвую женщину, передает УНИАН. Это заявил руководитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. Погибшую нашли в четверг поздно вечером под разрушенными конструкциями здания. Утром в пятницу в зоне поражения началось разминирование. Взрывы и пожар начались в городе в ночь на четверг, 23 марта.

По словам Чечеткина, зону поражения начали обследовать для выяснения масштабов урона. Ссылаясь на данные минздрава, чиновник добавил, что еще одна женщина была ранена после попадания снаряда в ее дом.

К 8 утра 24 марта интенсивность взрывов в Балаклее значительно уменьшилась, сообщает информационное агентство Status Quo со ссылкой на минобороны Украины. Утром военные провели авиационную разведку для выявления очагов возгорания и инженерную разведку. «На место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений вооруженных сил Украины. Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов», - цитирует агентство.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в пятницу, что основной версией следствия остается диверсия. Он добавил, что допрошены все, кто дежурил на складах в ночь, когда начались взрывы.