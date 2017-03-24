Один человек погиб при пожаре на пороховом заводе в Казани

В Казани возник пожар на пороховом заводе, есть жертва, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В одном из помещений Казанского порохового завода произошло самовозгорание продукции, площадь пожара –т 200 кв. м. Как минимум один человек погиб», - рассказал он.

По словам другого источника в службах технического надзора региона, причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание, а также несоблюдение на предприятии правил безопасного производства.

«Рассматриваются различные версии, включая короткое замыкание на объекте, человеческий фактор в виде несоблюдения правил безопасного производства, а также условий хранения произведенной продукции», - добавил он.