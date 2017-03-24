Число пострадавших от взрывов на арсенале под Харьковом выросло до пяти

Число пострадавших от взрывов на складах с оружием Харьковской области увеличилось до пяти человек, передает «Интерфакс».

«Стало известно о пострадавшей женщине, она находится в областной клинической больнице. Вчера она была прооперирована. На сегодняшний день состояние ее улучшилось», - сообщила замначальника управления здравоохранения Харьковской областной госадминистрации Галина Сироштан.

По ее словам, на данный момент пострадавших пятеро, из них трое - в стационаре.