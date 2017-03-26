Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в «Евровидении-2017», если выберет другого артиста – у которого нет проблем с украинским законодательством.

«Мы готовы принять все 43 страны - участницы "Евровидения", в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», – сказал Кириленко в эфире «Украинского радио».

Решение отправить Самойлову на «Евровидение» Кириленко назвал провокацией и высказал надежду, что Москва прислушается к рекомендациям Киева и выберет другого артиста для участия в конкурсе.