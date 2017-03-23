Первый канал отказался организовывать видеотрансляцию выступления Самойловой

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза (EBU) об организации дистанционного выступления на «Евровидении-2017» российской участницы Юлии Самойловой.

«По правилам "Евровидения" страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», – говорится в пресс-релизе Первого канала, который поступил в «Ведомости». В сообщении отмечается, что организаторы конкурса не должны «изобретать новых правил для российского участника в 2017 г.».