Аксенов призвал бойкотировать «Евровидение-2017»

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бойкотировать «Евровидение-2017» после решения Украины запретить въезд российской певице Юлии Самойловой. «Думаю, что после такого решения каждый порядочный человек – включая и самих участников “Евровидения” – должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве. Украину надо лишить права на его проведение. Это было бы правильно и справедливо», – написал Аксенов в Facebook.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой. Решение принято из-за того, что в 2015 г. она выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Согласно законам Украины въезжать на территорию полуострова можно только со стороны Украины.