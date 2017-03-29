Рогозин: Арктика должна стать привлекательной для жизни

Арктика из края земли должна превратиться в привлекательный для жизни регион. Для этого необходимо не только развивать инфраструктуру и решать экологические проблемы, но и строить добрососедские отношения между разными странами. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на Международном форуме «Арктика - территория диалога» в Архангельске.

По его словам, сохранение Арктики в качестве «территории мира и сотрудничества» входит в число главных национальных интересов России. Это «наш дом, который мы унаследовали от наших предков», сказал Рогозин.

«Сегодня у нас есть серьезные проекты в транспортной сфере, связи, информатизации, в навигации, энергетике, медицине и жилищно-коммунальном хозяйстве», - добавил он, уточнив, что также необходимо «формирование соответствующего отношения людей к региону».

«Желание человека ехать в Арктику и навсегда связать с ней свою судьбу будет наилучшим показателем эффективности всей нашей общей деятельности», - заключил он.