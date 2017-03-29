Организаторы Арктического форума признали недостаток мест

В связи с большим количеством заявок, поступивших в оргкомитет IV Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» от потенциальных участников через официальный сайт мероприятия после 15 марта 2017г., и ограниченными возможностями по проживанию участников и гостей форума в Архангельске, Северодвинске и поселке Беломорье не все заявки желающих попасть на мероприятие были удовлетворены, сообщили организаторы форума.

«Оргкомитет приложит все усилия, чтобы на будущих Арктических форумах возможности для комфортного проживания расширились», - говорится в сообщении.