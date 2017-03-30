Мосгорсуд подтвердил законность административного ареста Навального

Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток оппозиционера Алексея Навального за сопротивление сотрудникам полиции при задержании в ходе митинга 26 марта. «Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Михайловой без удовлетворения», - огласила решение судья.

Навальный просил отменить постановление об административном аресте: «Я участвовал в законном, в мирном митинге, шествии. Я шёл спокойно по тротуару, прибежали полицейские и, ничего не говоря, не предъявляя, потащили в автобус». Он добавил, что узнал о протоколе по ст 19.3 КоАП РФ (сопротивление сотрудникам полиции) только в суде.

Сотрудники полиции, задержавшие Навального, утверждают, что оппозиционер отталкивал их и «начал сопротивляться руками и ногами». «В 14.15 группа граждан во главе с Навальным двигалась по Тверской. Я подошёл к Навальному, представился, показал документы и попросил прекратить противоправные действия. Навальный отказался, оттолкнул меня, начал сопротивляться руками и ногами», - рассказал командир взвода Сергей Головков.

По словам полицейского Дениса Мысина, Навальный выкрикивал лозунги и призывы, а при задержании «хватал нас за форму». Судья также просмотрела видеозапись задержания политика.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что постановление Мосгорсуда будет обжаловано в ЕСПЧ. «Сейчас у нас (для этого) есть все основания», - сказала она.