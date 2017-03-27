Руководитель избирательного штаба Навального Волков арестован на 10 суток

Симоновский суд Москвы в понедельник назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток руководителю избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

«Признать Волкова виновным и назначить наказание в виде административного ареста на 10 суток», - говорится в постановлении судьи Хызыра Муссакаева, оглашённом по итогам рассмотрения административного дела. Волков признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Также судом были рассмотрены административные протоколы по той же статье, составленный в отношении других задержанных в воскресенье 26 марта.

По итогам рассмотрения сотрудница «Мемориала» Екатерина Мельникова, которая в прошлое воскресенье оказалась в офисе ФБК вместе со своим знакомым, была отправлена под арест на 7 суток. Вместе с тем, сотрудница ФБК Мария Захарова была оштрафована на 1000 руб.

На заседании Волков и его адвокат просили прекратить производство по административному делу, так как у правоохранителей не было оснований для составления протокола.

26 марта в России состоялось несколько десятков протестных акций против коррупции, в том числе не согласованных с властями, в ходе последних были задержаны организаторы и их участники. 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией были задержаны полицейскими в офисе организации, где в это время осуществлялась трансляция протестных акций. Позже глава ФБК Роман Рубанов и юрист организации Иван Жданов были отпущены без составления протоколов, так как их задержали не в здании, а на улице.

Ранее в понедельник Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 000 руб. за организацию несанкционированной акции в Москве оппозиционера Алексея Навального, после чего отправил его на 15 суток под административный арест за сопротивление полицейским при задержании на Тверской улице.