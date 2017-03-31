Путин знает о высказываниях Сокурова на церемонии «Ника» – Песков

Президент России Владимир Путин знаком с речью кинорежиссера Александра Сокурова о протестных акциях, которую он произнес на церемонии вручения премии «Ника». «Он всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера культуры, он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается, и вы неоднократно были этому свидетелями», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

28 марта на церемонии «Ники» Сокуров выразил мнение, что «государство совершает ошибку, ведя себя так с молодыми людьми», а российские политики не хотят их слышать.