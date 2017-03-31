Руководитель российского отделения Amnesty International покидает свой пост

Сергей Никитин уходит с должности руководителя представительства Amnesty International в России. Об этом Никитин сообщил на своей странице в Facebook. «Близится май 2017, и, кроме всего прочего, именно в этом месяце я буду отмечать свое шестидесятилетие. Пришло время рассказать более широким кругам друзей и знакомых, что в мае 2017 я намерен уйти на пенсию, то есть покинуть свой пост главы представительства Amnesty International в Российской Федерации», – написал он.

В связи с этим организация открыла вакансию руководителя российского отделения, который должен приступить к исполнению обязанностей с 1 июня.