Песков ответил ABC на вопрос о расследовании ФБК о собственности Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил американскому телеканалу ABC News на вопрос о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о собственности российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам Пескова, все доходы госслужащих «очень, очень прозрачны» для органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в России. «А популистские обвинения разных активистов… не соответствуют действительности, потому что, конечно, эти активисты просто не могут знать информацию, известную спецслужбам», — заявил Песков.

Он добавил, что коррупция является актуальной проблемой для России. «Общество совершенно не толерантно по отношению к этому. Поэтому да, неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны», — заключил Песков.