В Подмосковье задержан активист Марк Гальперин

Гражданского активиста Марка Гальперина задержали в Подмосковье. Об этом сообщила правозащитница Алла Фролова. ««Новая оппозиция»!!! Спасайте! Вашего лидера задержали! Марка Гальперина», — написала Фролова в Facebook. Она уточнила, что он был задержан у подъезда своего дома в Реутове.

Ранее сообщалось, что власти Москвы разрешили «Новой оппозиции» 8 апреля провести антикризисный митинг возле метро «Улица 1905 года».

Коалиция «Новая оппозиция» — это созданное в 2016 г. объединение либералов, демократов и националистов. В организацию входят, в частности, гражданский активист Марк Гальперин, организаторы «Русских маршей» Иван Белецкий и Юрий Горский.