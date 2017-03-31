«Новая оппозиция» 8 апреля проведет антикризисный митинг в Москве

Власти Москвы разрешили «Новой оппозиции» 8 апреля провести антикризисный митинг. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Роман Ковалев. Митинг начнется в 14.00 возле метро «Улица 1905 года», на площади у памятника Героям революции 1905-1907 гг.

По словам Ковалева, на мероприятии предполагается рассказать гражданам о причинах и следствиях кризиса в России и сформировать антикризисный план.

Коалиция «Новая оппозиция» — это созданное в 2016 г. объединение либералов, демократов и националистов. В организацию входят в том числе гражданский активист Марк Гальперин, организаторы «Русских маршей» Иван Белецкий и Юрий Горский.