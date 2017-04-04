Две станции метро Петербурга закрыты из-за подозрительного предмета

Из-за обнаружения бесхозного предмета две станции петербургского метро были закрыты утром 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

«С началом работы метро открыты все станции. В 6:20 на перегоне «Гражданский проспект» - «Девяткино» на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Обе станции закрыты», - говорится в сообщении.

Движение поездов осуществляется до станции «Академическая», отмечают в пресс-службе метро.