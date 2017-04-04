Движение по «синей» ветке петербургского метро восстанавливается

На «синей» ветке петербургского метро, где произошел взрыв, движение поездов продлено от «Парнаса» до станции «Невский проспект», сообщает пресс-служба метрополитена. До сих пор движение осуществлялось от станции «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до «Парнаса».

По данным «Фонтанки», на вход и выход также открыта станция «Чернышевская». Найденный на ней предмет оказался не опасным.

Ранее сообщалось, что движение полностью открыто по зеленой, оранжевой и фиолетовой линиям петербургского метро. Частично открыта и красная линия - поезда идут от площади «Восстания» до станции «Девяткино» и от станции «Нарвская» до «Проспекта ветеранов». Усилен контроль на входе.