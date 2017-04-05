В Госдуме предложили ужесточить ответственность вербовщиков террористов

Депутаты Госдумы подготовили поправки в УК РФ, усиливающие ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Автором инициативы стал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, законопроект в конце марта был направлен на отзыв в Верховный суд и в правительство, уточнили агентству.

«Проект федерального закона направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом», - цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к законопроекту.

Документ предлагает квалифицировать «подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица» в совершение преступлений, а также финансирование или организацию финансирования терроризма по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также предусматривается ужесточение санкции в виде лишения свободы в ч. 1 ст. 205.1 до пределов от 6 до 12 лет, уточняется в пояснительной записке.

«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более 1000 человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает "комиссионные". Их сумма колеблется в зависимости от "ценности" завербованного», - отмечает Шхагошев.