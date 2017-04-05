Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию инцидента в Идлибе

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, касающийся расследования инцидента с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, ранее на заседании Совбеза российская сторона раскритиковала западный проект резолюции, «составленный явно в спешке и крайне небрежно».

«Взамен мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты», - пояснил Стржижовский.

По его словам, члены СБ ООН начали консультации и попытаются выработать «компромиссный проект» резолюции.