Кремль настаивает на переносе «крупных нововведений» на послевыборный год – «Коммерсантъ»

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко «дал установку перенести сроки вступления в силу всех крупных нововведений» на послевыборный 2019 г., приводит «Коммерсантъ» слова своего источника в Белом доме. Это мнение он высказал в связи с предложением отложить перевод системы госзакупок в электронный вид на начало 2019 г. Именно Кремль, по данным издания, настаивает на переносе реформы, хотя раньше администрация президента этим вопросом интересовалась мало.

Другой собеседник издания уточнил, что у первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего реформу госзакупок, эта тема пока не обсуждалась, но разбираться в том, имеет ли реформа влияние на политическую сферу, будут в том числе и в правительстве.

Реформа затрагивает масштабные закупки. В 2016 г. сумма заключенных государством контрактов составила 5,3 трлн руб., а госкомпании закупили товаров и услуг у малого бизнеса на 1,5 трлн руб.