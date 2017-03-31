ФОМ: 39% россиян назвали «плохой» работу Дмитрия Медведева на посту премьера

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» 40% россиян одобряют работу Дмитрия Медведева на посту председателя правительства. При этом 39% респондентов считают его работу «плохой». О своем доверии премьер-министру рассказал 41% опрошенных. Значительно больше доля россиян, которые доверяют президенту России Владимиру Путину, об этом заявили 78% участников исследования.

Работу президента России одобряет 81% респондентов, при этом 64% проголосовали бы за него, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье.

10% проголосовали бы на таких выборах за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 2% отдали бы свои голоса бизнесмену Михаилу Прохорову. 9% россиян сказали, что не пошли бы на выборы.

Если в следующее воскресенье состоялись бы выборы в Госдуму, 47% россиян проголосовали за партию «Единая Россия», 12% – за ЛДПР, 8% – за КПРФ, 4% – за «Справедливую Россию». Не пошли бы на выборы 10% опрошенных.

Исследование ФОМа было проведено 25-26 марта, в нем приняли участие 3000 человек из 207 населенных пунктов в 73 регионах России.