Европарламент призвал Россию освободить Навального

Депутаты Европарламента призвали Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, осужденного на 15 суток за организацию митинга против коррупции 26 марта. Соответствующую резолюцию поддержали 494 депутата, против проголосовали 39 человек, 91 депутат воздержался.

«Призываем российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, арестованных после митингов против коррупции, которые были проведены в Москве и в ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 г., а также снять обвинения против них; настаиваем на том, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей», – говорится в резолюции Европарламента.

Навальный был задержан 26 марта, во время акции против коррупции в Москве. Все сотрудники московского офиса ФБК также были задержаны. Суд отправил Навального под арест на 15 суток и оштрафовал на 20 000 руб. Сотрудники ФБК тоже привлечены к административной ответственности.