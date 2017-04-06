Турция подтвердила наличие зарина в телах погибших в Идлибе

Вскрытие тел жертв предполагаемой химической атаки в Сирии выявило наличие отравляющего газа зарин, сообщают в среду турецкие СМИ со ссылкой на минздрав страны. «Первоначальные экспертизы указывают на то, что пострадавшие были подвержены воздействию химического вещества зарин», - цитируют СМИ заявление министерства.

В нем отмечается, что 31 пострадавший от химической атаки в сирийском Идлибе был доставлен в Турцию на лечение.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что 4 апреля в контролируемом оппозицией городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек, еще столько же пострадали. На Западе обвиняют в атаке режим Башара Асада, президент США Дональд Трамп заявил, что она заставила его пересмотреть отношение к президенту Сирии.

Сегогдня Кремль призвал к взвешенной оценке инцидента в Идлибе и предложил не делать скоропалительных выводов. «Безусловно, мы полагали бы необходимым гораздо более взвешенный подход и не считаем возможным предаваться каким-то скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии, в провинции Идлиб», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, в Сирии достаточно сил, которым выгодна делегитимизация законного руководства страны.