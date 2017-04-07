США выпустили 50 томагавков по военной базе в Сирии – NBC

По меньшей мере 50 ракет Tomahawk выпустили вооруженные силы США по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс, передает NBC со ссылкой на военные источники. По их словам, это ответ Вашингтона на химическую атаку, произошедшую 4 апреля в провинции Идлиб, в которой США обвиняют президента Сирии Башара Асада. Там погибло по меньшей мере 100 человек.

Все ракеты были выпущены с двух военных кораблей в Средиземном море по одной цели. Были ли там люди, военные уточнить не смогли, пояснив, что их задачей было уничтожение инфраструктуры.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп обдумывает военную операцию в Сирии. Решение на тот момент еще не было принято. Трамп обсуждал варианты с министром обороны Джеймсом Мэттисом.

СБ ООН отложил рассмотрение резолюции по Сирии.