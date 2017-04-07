Боевики ИГ перешли в наступление после удара США по авиабазе – СМИ

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» после авиаудара США по авиабазе в Сирии перешли в наступление в восточной части сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает арабское издание «Аль-Масдар» со ссылкой на военные источники в Сирии.

По данным СМИ, бои ведутся рядом с аэродромом «Шайрат», который подвергся удару. Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов сирийских правительственных войск рядом с одним из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов.

Военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.