Госдума: США поздно известили Россию о ракетном ударе

Предупреждения об ударах, подобных тому, что был нанесен США по авиабазе в Сирии, должны делаться минимум за сутки, а не за два часа, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Такие предупреждения должны делаться как минимум за сутки, при том должны аргументироваться. Ни того, ни другого сделано не было», - заявил Шаманов.

В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море.

В Пентагоне «Интерфаксу» заявили, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных. «Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», - сказал «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон, добавив, что США специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания.

Однако Пэхон не уточнил точное время, когда российские военные были предупреждены об ударе, сказав лишь, что сегодня.

На вопрос о том, когда именно были информированы российские военные об ударе, собеседник агентства сказал: «Они были информированы сегодня, точное время не знаю, но полагаю, что это было за два часа [до ударов]». «Нашей целью не было убивать людей. Нашей целью было подорвать возможности режима осуществлять новые химические атаки», - подчеркнул Пэхон.