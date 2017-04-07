Премьер Швеции: Наезд грузовика на людей - теракт, подозреваемый задержан

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал наезд грузовика в центре Стокгольма терактом, передало агентство Associated Press. По его словам, всё указывает на эту версию. Стокгольмская полиция уже задержала одного подозреваемого, сказал Лёвен.

В пятницу, 7 апреля, около 15.00 местного времени, грузовик врезался в людей, а затем в витрину центрального универмага Åhléns на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. По последним данным, погибли три человека, пострадали восемь. После происшествия на месте была слышна стрельба, передали местные СМИ, однако связь двух инцидентов пока неясна. Грузовик для перевозки пива был угнан, подтвердил представитель Spendrups, компании- владельца.