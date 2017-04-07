Суд не стал арестовывать задержанного за призывы к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля

Пресненский суд Москвы отказался арестовать преподавателя математики Дмитрия Богатова, которого задержали по подозрению в распространении призывов к массовым беспорядкам 2 апреля. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Богатова Алексей Тепцев заявил, что в рапорте оперативных работников, которые проводили следственные действия, указывается, что размещение материалов с призывами к массовым беспорядкам под ником Айрат Баширов в одной из социальных сетей совершалось с нескольких провайдеров и нескольких ip-адресов, и только один из них относится к квартире, где проживает его подзащитный. О задержании Богатова стало известно 6 апреля.