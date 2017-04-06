СКР: задержан мужчина, призывавший выйти на митинг 2 апреля в Москве

Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что в Москве задержан мужчина, призывавший в интернете прийти на московский митинг 2 апреля. «В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети интернет, а именно - с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств», – говорится в сообщении СКР. Имя подозреваемого не названо, известно только, что мужчина 1992 г. р.

У подозреваемого проведены обыски и изъята компьютерная техника и электронные устройства и другие предметы. «В настоящее время по всем изъятым предметам назначены комплексные компьютерно-технические судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», – отметили в ведомстве.