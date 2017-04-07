Путин прокомментировал теракт в Стокгольме

Президент России Владимир Путин выразил королю Швеции Карлу XVI Густаву соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, который произошел в пятницу, 7 апреля.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в Стокгольме. В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжёлый час россияне скорбят вместе с народом Швеции», - говорится в телеграмме соболезнования, текст которой размещен на сайте Кремля.

«Прошу передать слова поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого преступления», - отмечается в послании.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей. По мнению очевидца, выложившего видео в Periscope, погибли три человека. О трех погибших также сообщают The Guardian и местная радиостанция Ekot. О наличии пострадавших сообщает и Reuters. На 17.13 мск в СМИ появилась информация о том, что количество погибших увеличилось до пяти человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал происшедшее терактом. По его словам, подозреваемый в совершении теракта задержан.