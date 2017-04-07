Число жертв при теракте в Стокгольме увеличилось до 4 человек, госпитализированы 15

В больнице скончался один из пострадавших. Число жертв достигло 4 человек. Всего на данный момент в медицинских учреждениях находятся 15 пострадавших в результате наезда грузовика на толпу людей на центральной пешеходной улице в Стокгольме. Об этом заявил главный врач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт.

В пятницу грузовик на большой скорости стал таранить гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей. В конечном итоге грузовик врезался в витрину торгового центра. Премьер-министр Швеции Стефан Левен охарактеризовал произошедшее как теракт. Ранее сообщалось, что погибли три человека, пострадали 8.

«Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти – серьезные. Один человек скончался в больнице», — заявил Братт.