Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при теракте 3 апреля

Один пострадавший в результате теракта в метро Петербурга остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в понедельник.

В тяжелом состоянии находятся четверо, средней тяжести – восемь человек, удовлетворительно – 40, написала вице-губернатор в Twitter.

Из-за взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, которое было обезврежено.