Кремль не видит пользы в возвращении к теме отставки Асада

Недавними ударами по Сирии американская сторона «продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы и озабоченности других [участников процесса урегулирования в Сирии]», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Он не ответил на вопрос, как американские и российские военные координируют действия в Сирии после приостановки действия меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Этот вопрос он переадресовал Министерству обороны.

По словам Пескова, женевский процесс урегулирования более растянут, чем хотелось бы, но альтернативы ему нет. При этом возвращение к теме о необходимости смены Башара Асада на посту президента Сирии не способствует разрешению ситуации, отметил чиновник. После сообщений о возможном применении химического оружия в Идлибе президент США Дональд Трамп заявил, что изменил отношение к Асаду, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву «наконец задуматься о своей поддержке режима Асада». За некоторое время до этого Трамп, Тиллерсон и постпред США при ООН Никки Хейли, напротив, заявляли, что судьбу Асада должны решить сирийцы, а его отстранение от власти больше не является приоритетом США.

«Единственный возможный вариант - это продолжать ту самую кропотливую работу в рамках женевского и астанинского процессов, которая ведется», - резюмировал Песков.

Москва не рассматривает вариант отказа от поддержки нынешнего президента Сирии Башара Асада как элемента для более масштабной сделки с США по Сирии, заявил «Интерфаксу» источник, близкий к российскому МИДу.