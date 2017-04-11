Президиум РАН назначил выборы президента академии на 26 сентября

Выборы президента Российской академии наук (РАН) решением президиума РАН официально назначены на 26 сентября. Об этом заявил временно возглавивший академию Валерий Козлов.

«Выборы будут проводиться, если мы обо всех позициях говорим, с 25 сентября в течение недели. Президент, по нашему графику, должен избираться 26 сентября, во вторник», - пояснил Козлов.

«Эту кандидатуру или эти кандидатуры, естественно, мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти, с администрацией президента, правительством, которое в соответствии с законом утверждает избранного президента», - сказал он.

Минобрнауки и ФАНО небезразлично, кто возглавит РАН, добавил Козлов.