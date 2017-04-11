Более ста человек признаны пострадавшими в теракте в Петербурге

Пострадавшими в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга на данный момент признаны 102 человека, заявили в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

«Эта цифра не окончательная, она еще может измениться в большую сторону», - сообщили в комитете.

В медицинских учреждениях города до сих пор находится 51 человек, в том числе один ребенок.

Ранее руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков говорил, что все жертвы теракта в метро Петербурга похоронены. Родственники погибших получают выплаты из городского и федерального бюджетов, продолжается оформление социальной поддержки для пострадавших.