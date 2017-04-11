Тиллерсон в Москве поднимет вопрос выполнения Россией договоренностей по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву поднимет вопросы соблюдения Россией договоренностей по Сирии, Украине и договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявил во вторник в ходе брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он также вновь отметил, что Вашингтон готов к стратегическому сотрудничеству с Москвой по общим целям.

При этом он подчеркнул, что если «соглашения (с Россией) достичь не удастся», то его не будет, напомнив, что Вашингтон намерен действовать, прежде всего, в интересах США.