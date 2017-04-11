Тиллерсон в Москве обсудит выполнение Россией договоренностей по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву поднимет вопросы соблюдения Россией договоренностей по Сирии, Украине и договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). С таким заявлением выступил представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Россия должна уважать свои обязательства, которые она приняла на себя в отношении Сирии, Украины, договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и госсекретарь Тиллерсон намерен это четко обозначить во время своего визита», - сказал Спайсер.

По его словам, Вашингтон готов к стратегическому сотрудничеству с Москвой по общим целям.

Он также заявил, что если соглашения с Россией «достичь не удастся», то Вашингтон будет действовать в интересах США.