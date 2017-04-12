Трамп заявил об отсутствии планов наступления на Сирию

США не намерены начинать войну в Сирии заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox Business. «Мы не пойдем в Сирию», - заверил он, пояснив, что именно побудило его отдать приказ о нанесение ударов по сирийской правительственной авиабазе аш-Шайрат 7 апреля. «Когда я увидел людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие… и увидел этих красивых детей, умерших на руках отца или задыхающихся детей, когда вы видите это, я немедленно позвонил генералу (Джеймсу) Мэттису», - сказал Трамп.

«То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией (Барака) Обамы задолго до того, как я это сделал. Я думаю, сейчас в Сирии станет намного лучше, чем было»,— сообщил Трамп, не уточнив, что именно должно измениться к лучшему после частичного уничтожения правительственной авиации.

Россию Трамп обвинил в поддержке Асада, что лишь усугубило сирийский вопрос. «Если бы Россия не поддерживала это животное (президента Сирии), то не было бы проблемы», - заявил Трамп в интервью.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в Сирии готовятся новые «провокации». Их цель – «какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», - сказал Путин. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не исключал, что США нанесут новые удары в ответ на новые факты использования ядерного оружия.