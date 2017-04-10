США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химических атак

В Вашингтоне не исключают новых ударов по Сирии в случае новой химической атаки, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Если мы увидим такого рода действия (химические атаки) снова, мы оставим открытой возможность будущих (силовых) действий», - сказал он на брифинге (его слова приводит ABC).

США в ночь на прошлую пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.